Сьогодні вдень у Києві до -1°, пройде сніг

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня в столиці вдень до -1°, пройде сніг.

У Києві пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня, в Україні очікуються дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

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