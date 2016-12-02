Сьогодні вдень у Києві до -1°, пройде сніг

08:30, 2 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня в столиці вдень до -1°, пройде сніг.

У Києві пройде сніг / УНІАН
У Києві пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня, в Україні очікуються дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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