Жителів України попереджають про різке погіршення погодних умов
Сьогодні, 2 грудня, в Україні очікуються складні погодні умови.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +5° (карта)
У Києві 2 грудня також спостерігатимуться складні погодні умови: сильний мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.
Зазначається, що 3 грудня опади та явища послабшають, лише вночі у східній частині сильний сніг та хуртовини. На дорогах країни ожеледиця.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря листопада 2016 року у Києві склала +1,2°, що нижче кліматичної норми на 0,9°.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°