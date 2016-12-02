Жителів України попереджають про різке погіршення погодних умов

Сьогодні, 2 грудня, в Україні очікуються складні погодні умови.

В Україні очікуються складні погодні умови / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

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У Києві 2 грудня також спостерігатимуться складні погодні умови: сильний мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Зазначається, що 3 грудня опади та явища послабшають, лише вночі у східній частині сильний сніг та хуртовини. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря листопада 2016 року у Києві склала +1,2°, що нижче кліматичної норми на 0,9°.