На Львівщині знеструмлено більше 40 населених пунктів через погіршення погодних умов - ДСНС

09:34, 2 грудня 2016
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У Львівській області знеструмлено 41 населений пункт через погіршення погоди.

До відновлення електропостачання залучено обленерго / фото: УНІАН
До відновлення електропостачання залучено обленерго / фото: УНІАН

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«До відновлення енергопостачання залученобригади обленерго», – ідеться в повідомленні.

Жителів України попереджають про різке погіршення погодних умов

Синоптики попереджають, що впродовж доби 2 грудня такі погодні явища, як сніг, мокрий сніг, пориви вітру фіксуватимуться на більшій частині території України.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

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