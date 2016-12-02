У результаті повені в Саудівській Аравії загинули троє людей
У результаті повені, викликаної проливними дощами, у Саудівській Аравії загинули три людини.
Про це повідомляє Flood List з посиланням на цивільну оборону країни.
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Відзначається, що сильні дощі охопили різні регіони Саудівської Аравії. Рятувальники отримали майже 1000 дзвінків від населення. В основному допомога була потрібна людям, які внаслідок негоди опинилися заблокованими в автомобілях.
Близько 120 осіб були евакуйовані зі своїх будинків і зараз перебувають у тимчасових притулках.
Повідомляється, що стихія зруйнувала багато будинків і доріг.
جريان وادي فليج في حفرالباطن 2016/11/30 pic.twitter.com/pDq3g9ZWFV— منيف الدليمي (@munifx111) November 30, 2016
Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.
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