У результаті повені в Саудівській Аравії загинули троє людей

10:30, 2 грудня 2016
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У результаті повені, викликаної проливними дощами, у Саудівській Аравії загинули три людини.

twitter.com / @nagmalodyani
Наслідки повені в Саудівській Аравії / twitter.com / @nagmalodyani

Про це повідомляє Flood List з посиланням на цивільну оборону країни.

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Відзначається, що сильні дощі охопили різні регіони Саудівської Аравії. Рятувальники отримали майже 1000 дзвінків від населення. В основному допомога була потрібна людям, які внаслідок негоди опинилися заблокованими в автомобілях.

Близько 120 осіб були евакуйовані зі своїх будинків і зараз перебувають у тимчасових притулках.

Повідомляється, що стихія зруйнувала багато будинків і доріг.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.

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