У ДСНС заявили, що готові оперативно реагувати на ускладнення погодних умов

Сьогодні, 2 грудня, майже по всій території України спостерігається ускладнення погодних умов.

Майже по всій території України спостерігається ускладнення погодних умов /УНІАН

У регіонах України були проведені засідання обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що на Миколаївщині особливу увагу приділено цілодобовому моніторингу ситуації на акваторії Чорного моря, а також питанню безперебійного функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортного сполучення.

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У Рівненській області на цілодобовому чергуванні перебуває майже 200 рятувальників і понад 50 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

У західних регіонах здійснюється моніторинг ситуації у горах. Рятувальники попереджають туристів про небезпеку походів у гори та закликають не планувати поїздки на далекі відстані.

У регіонах, де очікується ускладнення погодних умов, підрозділи ДСНС переведені на підвищений режим несення служби, введено цілодобове чергування оперативних змін та мобільних оперативних груп для реагування на надзвичайні ситуації.

У ДСНС просять громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Також радять не вирушати у поїздки на далекі відстані та обмежити користування власним автотранспортом.

Нагадаємо, сьогодні на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини.