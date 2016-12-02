У ДСНС заявили, що готові оперативно реагувати на ускладнення погодних умов
Сьогодні, 2 грудня, майже по всій території України спостерігається ускладнення погодних умов.
У регіонах України були проведені засідання обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що на Миколаївщині особливу увагу приділено цілодобовому моніторингу ситуації на акваторії Чорного моря, а також питанню безперебійного функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортного сполучення.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +5° (карта)
У Рівненській області на цілодобовому чергуванні перебуває майже 200 рятувальників і понад 50 одиниць пожежної та спеціальної техніки.
У західних регіонах здійснюється моніторинг ситуації у горах. Рятувальники попереджають туристів про небезпеку походів у гори та закликають не планувати поїздки на далекі відстані.
У регіонах, де очікується ускладнення погодних умов, підрозділи ДСНС переведені на підвищений режим несення служби, введено цілодобове чергування оперативних змін та мобільних оперативних груп для реагування на надзвичайні ситуації.
У ДСНС просять громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Також радять не вирушати у поїздки на далекі відстані та обмежити користування власним автотранспортом.
Нагадаємо, сьогодні на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини.
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