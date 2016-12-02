На вихідних Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично у всіх регіонах України очікуються опади. У неділю на заході похолодає до -13°.

На вихідних практично у всіх регіонах країни очікується сніг / УНІАН

У столиці в суботу сніг, температура повітря вночі -5°, вдень -2°. У неділю також очікуються опади, -7°...-3°.

У Львові завтра снігопад, вночі -4°, вдень 0°. У неділю невеликий сніг, -9°...-2°.

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У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень 0°, пройде сніг. У неділю вночі -13°, вдень -3° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу сніг, температура повітря -6°...0°. У неділю до -3°, синоптики прогнозують снігопад.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -5°, вдень -3°. У неділю -6°...+2°.

У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -8°, вдень -2°. У неділю -12°...-5°, також очікуються опади.

Прогноз на 3 грудня / УНІАН

Прогноз на 4 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу снігопад. Температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -9°...-3°.

У Сімферополі завтра можливі опади, -3°...+1°. У неділю -5°...0°, пройде сніг.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють невеликий сніг, температура вночі -4°, вдень -2°. У неділю хмарно з проясненнями, температура підніметься до -1°.

У Краматорську в суботу сніг з дощем, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю температура підніметься до -2°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю -10°...-2°, хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу невеликий сніг, температура до -3°. У неділю без опадів, вночі -11°, вдень -5°.

У Моршині на Львівщині в суботу сильний снігопад, вночі -4°, вдень 0°. У неділю хмарно, вночі -5°, вдень до 0°.

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У Трускавці у суботу пройде сніг, температура до +1°. У неділю температура повітря -2°, без опадів.

У Сваляві завтра снігопад, +-1°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря -13° ...-4°.

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