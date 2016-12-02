На вихідних Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично у всіх регіонах України очікуються опади. У неділю на заході похолодає до -13°.
У столиці в суботу сніг, температура повітря вночі -5°, вдень -2°. У неділю також очікуються опади, -7°...-3°.
У Львові завтра снігопад, вночі -4°, вдень 0°. У неділю невеликий сніг, -9°...-2°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +5° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень 0°, пройде сніг. У неділю вночі -13°, вдень -3° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу сніг, температура повітря -6°...0°. У неділю до -3°, синоптики прогнозують снігопад.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -5°, вдень -3°. У неділю -6°...+2°.
У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -8°, вдень -2°. У неділю -12°...-5°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу снігопад. Температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -9°...-3°.
У Сімферополі завтра можливі опади, -3°...+1°. У неділю -5°...0°, пройде сніг.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють невеликий сніг, температура вночі -4°, вдень -2°. У неділю хмарно з проясненнями, температура підніметься до -1°.
У Краматорську в суботу сніг з дощем, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю температура підніметься до -2°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю -10°...-2°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу невеликий сніг, температура до -3°. У неділю без опадів, вночі -11°, вдень -5°.
У Моршині на Львівщині в суботу сильний снігопад, вночі -4°, вдень 0°. У неділю хмарно, вночі -5°, вдень до 0°.
В Україні оголосили штормове попередження на 2 грудня
У Трускавці у суботу пройде сніг, температура до +1°. У неділю температура повітря -2°, без опадів.
У Сваляві завтра снігопад, +-1°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря -13° ...-4°.
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Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°