На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +4°

На популярних українських маршрутах найближчими днями буде йти сніг, температура підніметься до +4°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде сніг, температура до +4°. Завтра на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура -2°...+3°. У неділю пройде сніг, до +2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні снігопад, температура в дорозі -1°... +3°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +3°. У неділю по цьому маршруту практично без опадів, температура в дорозі -5°... +1°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні сніг. Температура в дорозі -1°... +1°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати снігопад, температура -3°... -1°. У неділю синоптики також обіцяють опади, до -3°.

На Маріупольському напрямку сьогодні місцями пройде сніг, температура -1°...+1°. Завтра по цьому маршруту мокрий сніг. У неділю синоптики прогнозують мінливу хмарність, до -1°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні снігопад. Температура в дорозі -1°... +4°. У суботу на цьому маршруті також очікуються опади. У неділю пройде сніг, температура до 0°.

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