На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +4°
На популярних українських маршрутах найближчими днями буде йти сніг, температура підніметься до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде сніг, температура до +4°. Завтра на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура -2°...+3°. У неділю пройде сніг, до +2°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні снігопад, температура в дорозі -1°... +3°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +3°. У неділю по цьому маршруту практично без опадів, температура в дорозі -5°... +1°.
На вихідних Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні сніг. Температура в дорозі -1°... +1°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати снігопад, температура -3°... -1°. У неділю синоптики також обіцяють опади, до -3°.
На Маріупольському напрямку сьогодні місцями пройде сніг, температура -1°...+1°. Завтра по цьому маршруту мокрий сніг. У неділю синоптики прогнозують мінливу хмарність, до -1°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні снігопад. Температура в дорозі -1°... +4°. У суботу на цьому маршруті також очікуються опади. У неділю пройде сніг, температура до 0°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°