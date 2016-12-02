Рятувальники попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Карпатах

14:39, 2 грудня 2016
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Найближчими днями у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується підвищена лавинна небезпека.

УНІАН
Рятувальники попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Карпатах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На вихідних Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13° (карта)

"3-4 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується підвищена лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, в Україні очікуються складні погодні умови. У зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини.

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