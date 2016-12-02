У четвер, 1 грудня, на півдні Перу стався землетрус магнітудою 6,3.

На півдні Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус стався увечері недалеко від озера Тітікака, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

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Підземні поштовхи були зафіксовані приблизно в 77 км на північний захід від міста Хуліак, яке знаходиться недалеко від кордону з Болівією.

Як передає ТАСС, Національний інститут цивільної оборони Перу повідомив, що в результаті землетрусу були пошкоджено щонайменше 40 будинків, ще вісім зруйновані.

Нагадаємо, у четвер, 1 грудня, у центрі Коста-Рики стався землетрус магнітудою 5,2.