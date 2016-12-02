На півдні Перу стався землетрус магнітудою 6,3

15:27, 2 грудня 2016
699
0

У четвер, 1 грудня, на півдні Перу стався землетрус магнітудою 6,3.

Flickr, Matt Katzenberger
На півдні Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус стався увечері недалеко від озера Тітікака, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

У Непалі стався землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані приблизно в 77 км на північний захід від міста Хуліак, яке знаходиться недалеко від кордону з Болівією.

Як передає ТАСС, Національний інститут цивільної оборони Перу повідомив, що в результаті землетрусу були пошкоджено щонайменше 40 будинків, ще вісім зруйновані.

Нагадаємо, у четвер, 1 грудня, у центрі Коста-Рики стався землетрус магнітудою 5,2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин