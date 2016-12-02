Число жертв лісових пожеж у Теннессі збільшилося до 11

У результаті лісових пожеж в американському штаті Теннессі загинули 11 осіб.

Reuters

Через лісові пожежі в районі національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс постраждали кілька сотень будівель, серед яких багато житлових будинків, повідомляє Російська служба BBC.

Влада Теннессі організувала гарячу лінію, за якою можна повідомити про зниклих друзів або родичів.

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Мер округу Севі Ларрі Уотерс заявив, що пошукові роботи, швидше за все, будуть закінчені в п'ятницю, 2 грудня.

У понеділок пожежа, яка почалася в національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, перекинулася на туристичне місто Гатлінберг. Пожежа, швидше за все, сталася через людський фактор. У цей час у регіоні був сильний вітер, який сприяв поширенню пожежі. До цього в регіоні спостерігалася посуха.

З Гатлінберга були евакуйовані понад 14 тисяч осіб. У п'ятницю жителям міста дозволять повернутися і подивитися, що сталося з їхнім майном. У регіоні знищено як мінімум 700 будинків.

Нагадаємо, лісові пожежі в Південній Кароліні завдали збитків у розмірі $3,3 мільйона.