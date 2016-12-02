Число жертв лісових пожеж у Теннессі збільшилося до 11

16:14, 2 грудня 2016
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У результаті лісових пожеж в американському штаті Теннессі загинули 11 осіб.

Reuters
Reuters

Через лісові пожежі в районі національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс постраждали кілька сотень будівель, серед яких багато житлових будинків, повідомляє Російська служба BBC.

Влада Теннессі організувала гарячу лінію, за якою можна повідомити про зниклих друзів або родичів.

Південь Австралії охопили лісові пожежі

Мер округу Севі Ларрі Уотерс заявив, що пошукові роботи, швидше за все, будуть закінчені в п'ятницю, 2 грудня.

У понеділок пожежа, яка почалася в національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, перекинулася на туристичне місто Гатлінберг. Пожежа, швидше за все, сталася через людський фактор. У цей час у регіоні був сильний вітер, який сприяв поширенню пожежі. До цього в регіоні спостерігалася посуха.

З Гатлінберга були евакуйовані понад 14 тисяч осіб. У п'ятницю жителям міста дозволять повернутися і подивитися, що сталося з їхнім майном. У регіоні знищено як мінімум 700 будинків.

Нагадаємо, лісові пожежі в Південній Кароліні завдали збитків у розмірі $3,3 мільйона.

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