Завтра в Україні вируватиме циклон "Тереза", очікується різке похолодання (відео)

20:30, 2 грудня 2016
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У суботу, 3 грудня, циклон "Тереза" переміститься на схід України, тому на Харківщині, Луганщині та Донеччині очікуються сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця та штормовий вітер.

Фото УНИАН
Циклон "Тереза" вируватиме на сході України / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"На решті території "Терезу" попустить, очікується періодичний сніг, періодичні прояснення. Але поривчастий вітер, ожеледиця на дорогах залишаться", - розповіла вона.

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Також синоптик пообіцяла, що у неділю циклон залишить межі України, проте повітря буде перенасичене вологістю, очікується періодичний сніг. 

"Вихідними практично скрізь очікується похолодання. Вночі до 3-8 морозу, на заході, особливо в Карпатах, до 7-14 морозу, вдень до 2-6 морозу", - попереджає Діденко.

У Києві в суботу-неділю місцями сніг, місцями прояснення, поривчастий вітер, ожеледиця, похолодання до помірного морозу.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично у всіх регіонах України очікуються опади. У неділю на заході похолодає до -13°.

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