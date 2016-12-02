Зима цього року прийшла в Україну не лише у календарі, а й за вікном (фоторепортаж)

З офіційним початком зими на Україну почав насуватися потужний циклон, який приніс з собою снігопади, ожеледь та морозні температури.

Зима у Києві / Фото УНІАН

Тож цього року справжня сніжна зима прийшла в Україні не лише у календарі, а й за вікном.

Зазначимо, що протягом останніх років, враховуючи світову тенденцію до глобального потепління, часто грудень в Україні був досить теплим, а справжня зима зі снігом і морозами приходила ближче до новорічних свят.

Як повідомляв Погода.УНІАН, синоптики прогнозують, що на вихідних 3-4 грудня Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13°.