Зима цього року прийшла в Україну не лише у календарі, а й за вікном (фоторепортаж)

18:21, 2 грудня 2016
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З офіційним початком зими на Україну почав насуватися потужний циклон, який приніс з собою снігопади, ожеледь та морозні температури.

Зима у Києві / Фото УНІАН
Зима у Києві / Фото УНІАН

Тож цього року справжня сніжна зима прийшла в Україні не лише у календарі, а й за вікном.

Зазначимо, що протягом останніх років, враховуючи світову тенденцію до глобального потепління, часто грудень в Україні був досить теплим, а справжня зима зі снігом і морозами приходила ближче до новорічних свят.

Як повідомляв Погода.УНІАН, синоптики прогнозують, що на вихідних 3-4 грудня Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13°.

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