Не лише морози: синоптики попередили українців про хуртовини (карта)

09:50, 3 грудня 2016
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В Україні сьогодні очікується похолодання, сильні пориви вітру та хуртовини, на дорогах - ожеледиця.

Очікуються складні погодні умови / Фото УНІАН
Очікуються складні погодні умови / Фото УНІАН

Про це повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.

"Вдень 3 грудня на дорогах ожеледиця, у південній та східній частинах пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини", - розповіли в гідрометцентрі.

На вихідних Україну засипатиме снігом, на заході в неділю похолодає до -13° (карта)

У більшості областей України сьогодні похолодає, найнижча температура очікується на півночі, там стовпчики термометра опустяться до - 8 градусів.

"3-4 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується підвищена лавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше Погода УНІАН повідомляла, що у суботу, 3 грудня, циклон "Тереза" переміститься на схід України, тому на Харківщині, Луганщині та Донеччині очікуються сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця та штормовий вітер.

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