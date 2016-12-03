В Україні вирує негода: від снігопадів та сильного вітру потерпають дві області

12:49, 3 грудня 2016
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3 грудня в Україні внаслідок негоди (снігопади, пориви вітру) без електропостачання залишилися 44 населені пункти у двох областях. 

Найбільше від негоди потерпає Львівська область / Фото УНІАН
Найбільше від негоди потерпає Львівська область / Фото УНІАН

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 3 грудня проводяться ремонтні роботи щодо відновлення електропостачання в 43-ох населених пунктах у шести районах Львівської області та 1-му населеному пункту в Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, до Укравтодору надходять поодинокі звернення водіїв про необхідність обробки протиожеледними матеріалами та розчистку проїжджої частини доріг від снігу. До розчистки доріг залучено 3 тисячі 369 осіб та 2 тисячі 19 одиниць техніки.

Також надзвичайники попереджають, що по всій території України очікується мокрий сніг у західних, центральних та північних областях. В окремих районах західних областей посилюється вітер до 15-18 м/с. А температура в регіонах становитиме від 0 до -5.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 3 грудня очікується похолодання, сильні пориви вітру та хуртовини, на дорогах - ожеледиця.

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