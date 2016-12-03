Вихідні в обіймах негоди: синоптик розповіла, яка погода очікує українців
Погода цими вихідними підготувала низку сюрпризів для українців.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Вона розповіла, що очікуються не лише морози й сніг: "Перше - сильний сніг на сході та місцями в центрі України. Друге - ожеледиця на дорогах. Третє - там, де вища температура - ожеледь та налипання мокрого снігу. Четверте - сильний вітер на півдні та сході із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду, можливо, до 25 метрів за секунду".
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Крім того, Діденко прогнозує у районі Приазов'я згінно-нагінні явища, а от у Карпатах внаслідок порівняно високої температури повітря та рвучкого вітру існує небезпека сходження лавин.
"Усе це входить до переліку небезпечних явищ та штормових попереджень", - наголосила синоптик, додавши, що йдуть помірні морози.
Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 3 грудня очікується похолодання, сильні пориви вітру та хуртовини, на дорогах - ожеледиця.
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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