Вихідні в обіймах негоди: синоптик розповіла, яка погода очікує українців

16:00, 3 грудня 2016
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Погода цими вихідними підготувала низку сюрпризів для українців.

Негода цими вихідними розгуляється на повну / Фото dsns.gov.ua
Негода цими вихідними розгуляється на повну / Фото dsns.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

Вона розповіла, що очікуються не лише морози й сніг: "Перше - сильний сніг на сході та місцями в центрі України. Друге - ожеледиця на дорогах. Третє - там, де вища температура - ожеледь та налипання мокрого снігу. Четверте - сильний вітер на півдні та сході із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду, можливо, до 25 метрів за секунду". 

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Крім того, Діденко прогнозує у районі Приазов'я згінно-нагінні явища, а от у Карпатах внаслідок порівняно високої температури повітря та рвучкого вітру існує небезпека сходження лавин.

"Усе це входить до переліку небезпечних явищ та штормових попереджень", - наголосила синоптик, додавши, що йдуть помірні морози. 

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 3 грудня очікується похолодання, сильні пориви вітру та хуртовини, на дорогах - ожеледиця.

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