З гори Ай-Петрі на автодорогу під Ялтою зійшла снігова лавина

З південного схилу гори Ай-Петрі на 50-й км автодороги місцевого значення Ялта - Бахчисарай зійшла невелика лавина.

Снігова лавина зійшла на автодорогу Ялта - Бахчисарай у Криму / alp.org.ua

Про це повідомляє окупаційна влада Криму.

Проїзд автодорога Ялта - Бахчисарай від села Соколине з боку Бахчисарая і від Учан-Су з боку Ялти було перекрито для всіх видів і категорій транспорту ще о 14:30 у зв'язку з погіршенням погодних умов і можливої загрози обвалу снігового намету.

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У повідомленні наголошується, що в результаті сходу лавини ніхто не постраждав, обсяг снігової маси склав 100 кубічних метрів.

Схід лавини стався в результаті скупчення великих снігових покривів в горах.