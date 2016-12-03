З гори Ай-Петрі на автодорогу під Ялтою зійшла снігова лавина
З південного схилу гори Ай-Петрі на 50-й км автодороги місцевого значення Ялта - Бахчисарай зійшла невелика лавина.
Про це повідомляє окупаційна влада Криму.
Проїзд автодорога Ялта - Бахчисарай від села Соколине з боку Бахчисарая і від Учан-Су з боку Ялти було перекрито для всіх видів і категорій транспорту ще о 14:30 у зв'язку з погіршенням погодних умов і можливої загрози обвалу снігового намету.
У результаті сходження лавини в Перу загинули троє людей
У повідомленні наголошується, що в результаті сходу лавини ніхто не постраждав, обсяг снігової маси склав 100 кубічних метрів.
Схід лавини стався в результаті скупчення великих снігових покривів в горах.
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