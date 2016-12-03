Місцеві жителі порівняли потужний шторм в Сочі з цунамі 2004 року: знесено пляжні споруди і "елітки" (фото, відео)

Руйнівний ураган, що обрушився на Сочі в ніч на суботу, влаштував у місті справжній безлад.

Місцеві жителі в соцмережах діляться фотографіями повалених дерев, ліхтарних стовпів і дорожніх знаків, які не витримали напору поривчастого вітру.

Крім того, ураган зніс майже всі пляжні споруди біля Олімпійського парку, а велика кількість мокрого снігу стала причиною транспортного колапсу на дорогах.

У місті з'явилися проблеми з газо - та електропостачанням, великі пробки на дорогах, скасовані авіарейси. Інформації про постраждалих немає.

Стихія не залишила без уваги і елітні будинки, розташовані на Імеретинському курорті, пише varlamov.ru.

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Найсильніший шторм, що розігрався на узбережжі, подолав всі берегозахисні споруди і з усією силою налетів на прибудинкові території, дитячі майданчики та інші споруди.

Для багатьох мешканців цього комплексу така світлова вистава стала в новинку. А деяким така картина нагадала моторошні картини знаменитого цунамі в Південно-Східній Азії 2004 року.

Раніше Керченська поромна переправа припинила роботу через штормове попередження.