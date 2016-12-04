На Гаваях випала рекордна кількість снігу (фото)

За останні кілька днів на Гаваях випала рекордна кількість снігу.

На Гаваях випала рекордна кількість снігу / accuweather.com

Товщина сніжного покриву в деяких частинах острова досягає 90 сантиметрів, передає ВВС.

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За словами синоптиків, сніг у тропіках трапляється, але на таких низьких висотах - це велика рідкість.

Найбільш потужні опади припали на райони навколо двох найвищих вершин острова - вулканів Мауна-Кей і Мауна-Лоа.

Hawaii & snow? Yes, you read it right! Heavy snow falls in mountains of tropical Hawaii https://t.co/7ntBLQenY1 pic.twitter.com/vVhPIRi7Cg — China Xinhua News (@XHNews) 4 грудня 2016 р.

Обидві гори перевищують 4 тис. метрів у висоту, і їх схили уподобані любителями гірських лиж та сноуборду, однак інфраструктура біля їх підніжжя майже не пристосована для таких погодних умов.

При практично нульовій видимості місцевих жителів просять не залишати будинки.

Згідно з прогнозами, снігопад триватиме і в неділю. В інших районах острова йдуть проливні дощі.