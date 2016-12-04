На Гаваях випала рекордна кількість снігу (фото)
За останні кілька днів на Гаваях випала рекордна кількість снігу.
Товщина сніжного покриву в деяких частинах острова досягає 90 сантиметрів, передає ВВС.
Рятувальники попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Карпатах
За словами синоптиків, сніг у тропіках трапляється, але на таких низьких висотах - це велика рідкість.
Найбільш потужні опади припали на райони навколо двох найвищих вершин острова - вулканів Мауна-Кей і Мауна-Лоа.
Hawaii & snow? Yes, you read it right! Heavy snow falls in mountains of tropical Hawaii https://t.co/7ntBLQenY1 pic.twitter.com/vVhPIRi7Cg— China Xinhua News (@XHNews) 4 грудня 2016 р.
Обидві гори перевищують 4 тис. метрів у висоту, і їх схили уподобані любителями гірських лиж та сноуборду, однак інфраструктура біля їх підніжжя майже не пристосована для таких погодних умов.
При практично нульовій видимості місцевих жителів просять не залишати будинки.
Згідно з прогнозами, снігопад триватиме і в неділю. В інших районах острова йдуть проливні дощі.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°