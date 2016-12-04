Синоптик: з понеділка на українців чекає мінлива погода, в середині тижня - різке похолодання

У понеділок буде суха та морозна погода, у вівторок піде мокрий сніг.

У вівторок піде мокрий сніг / Reuters

Наступного тижня в Україні пануватиме мінлива погода. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

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Понеділок - морозний та без опадів. Вівторок - трохи потепліє та знову піде мокрий сніг.

"7-8 грудня, середа-четвер, в Україні очікується суттєве похолодання (див. карту), до нічних -10-15 градусів, але без серйозних опадів. 9 грудня, у п'ятницю, істотно потепліє до нуля й вище та пройдуть дощі", - відзначила синоптик.

За її даними, у наступні вихідні, 10-11 грудня, очікується змішана фаза – дощ та мокрий сніг, температура "мінус-плюс".

На жителів столиці чекає така ж тенденція: "Понеділок - сухий та морозний, вівторок - вологий та багато опадів. 7-8 грудня у столиці похолодання до помірних морозів".