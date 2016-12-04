Синоптик: з понеділка на українців чекає мінлива погода, в середині тижня - різке похолодання

20:45, 4 грудня 2016
2501
0

У понеділок буде суха та морозна погода, у вівторок піде мокрий сніг.

Reuters
У вівторок піде мокрий сніг / Reuters

Наступного тижня в Україні пануватиме мінлива погода. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

В Україні вирує негода: від снігопадів та сильного вітру потерпають дві області

Понеділок - морозний та без опадів. Вівторок - трохи потепліє та знову піде мокрий сніг.

"7-8 грудня, середа-четвер, в Україні очікується суттєве похолодання (див. карту), до нічних -10-15 градусів, але без серйозних опадів. 9 грудня, у п'ятницю, істотно потепліє до нуля й вище та пройдуть дощі", - відзначила синоптик.

За її даними, у наступні вихідні, 10-11 грудня, очікується змішана фаза – дощ та мокрий сніг, температура "мінус-плюс".

На жителів столиці чекає така ж тенденція: "Понеділок - сухий та морозний, вівторок - вологий та багато опадів. 7-8 грудня у столиці похолодання до помірних морозів".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин