Синоптик: з понеділка на українців чекає мінлива погода, в середині тижня - різке похолодання
У понеділок буде суха та морозна погода, у вівторок піде мокрий сніг.
Наступного тижня в Україні пануватиме мінлива погода. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.
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Понеділок - морозний та без опадів. Вівторок - трохи потепліє та знову піде мокрий сніг.
"7-8 грудня, середа-четвер, в Україні очікується суттєве похолодання (див. карту), до нічних -10-15 градусів, але без серйозних опадів. 9 грудня, у п'ятницю, істотно потепліє до нуля й вище та пройдуть дощі", - відзначила синоптик.
За її даними, у наступні вихідні, 10-11 грудня, очікується змішана фаза – дощ та мокрий сніг, температура "мінус-плюс".
На жителів столиці чекає така ж тенденція: "Понеділок - сухий та морозний, вівторок - вологий та багато опадів. 7-8 грудня у столиці похолодання до помірних морозів".
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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