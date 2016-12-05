В Україні сьогодні без опадів, на сході температура -7° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до 0°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень -6°. Вітер північно-західний, до 6.7 м/с.

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У Львові 5 грудня сонячно, температура повітря вдень -2°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень -2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок хмарно з проясненнями. Температура -7°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -3°, мінливий, до 6.0 м/с.

На заході до 0° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура -7°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря -6°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

У Краматорську в понеділок хмарно, вдень -5°. Вітер західний та північно-західний.

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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -5°. Вітер західний та північно-західний, до 4.1 м/с.

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