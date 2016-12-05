В Україні сьогодні без опадів, на сході температура -7° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до 0°.
У столиці без опадів, удень -6°. Вітер північно-західний, до 6.7 м/с.
Синоптик: з понеділка на українців чекає мінлива погода, в середині тижня - різке похолодання
У Львові 5 грудня сонячно, температура повітря вдень -2°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень -2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок хмарно з проясненнями. Температура -7°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -3°, мінливий, до 6.0 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура -7°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря -6°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.
У Краматорську в понеділок хмарно, вдень -5°. Вітер західний та північно-західний.
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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -5°. Вітер західний та північно-західний, до 4.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°