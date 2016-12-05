У Києві сьогодні без опадів, вдень до -6°

08:30, 5 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 грудня, у столиці вдень до -6°, без опадів.

УНІАН
У Києві до -6° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері -8°. Вітер північно-західний, до 6.7 м/с.

Синоптик: з понеділка на українців чекає мінлива погода, в середині тижня - різке похолодання

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до 0°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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