У Києві сьогодні без опадів, вдень до -6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 грудня, у столиці вдень до -6°, без опадів.

У Києві до -6° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері -8°. Вітер північно-західний, до 6.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до 0°.

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