Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3

09:32, 5 грудня 2016
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У понеділок, 5 грудня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Коста-Риці стався землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані о 03:30 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався в 148 км на північний схід від індонезійського острова Палу, вогнище залягало на глибині 522 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у четвер, 1 грудня, на півдні Перу стався землетрус магнітудою 6,3. Національний інститут цивільної оборони Перу повідомив, що в результаті землетрусу були пошкоджені щонайменше 40 будинків, ще вісім зруйновані.

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