Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі і сніг, у середу різко похолодає (карта)

Практично весь тиждень в Україні будуть йти дощі і сніг. У середу значно похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -18°.

У середині тижня мешканців України очікує похолодання / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до 0°. У східних областях температура до -7°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -7°. На півночі вдень до -6°.

Прогноз на 5 грудня / УНІАН

У вівторок, 6 грудня, на заході і півночі країни пройде сніг. В Івано-Франківській області вночі стовпчик термометра опуститься до -11°. Вдень найтепліше буде в Херсонській області - до +4°.

Прогноз на 6 грудня / УНІАН

У середу, 7 грудня, в Україні очікується значне похолодання, опади пройдуть на сході і в Криму, де вдень буде до +1°. Найхолодніше буде на заході, в Івано-Франківській області вночі до 18 градусів морозу.

Прогноз на 7 грудня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі -4°...-11°, вдень на півдні до 0°.

Прогноз на 8 грудня / УНІАН

У п'ятницю країну знову накриють дощі і сніг, без опадів буде тільки на півдні. У більшості областей потеплішає: на заході та півдні температура підніметься до +4°, в інших регіонах вдень -1°...+2°.

Прогноз на 9 грудня / УНІАН

На вихідних очікуються дощі і сніг. У суботу вночі найхолодніше буде в Чернігівській області - до -4°, на решті території -2°...+1°. Вдень температура по країні -1°...+5°. У неділю на півночі і сході вночі похолодає до -8°, вдень в Україні -3°...+5°.

Прогноз на 10 грудня / УНІАН

Прогноз на 11 грудня / УНІАН

Народний прогноз погоди

5 грудня - Прокопа. У цей день заглядали і в пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи - до холодної зими. 6 грудня - Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

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7 грудня - Катерини. Наші пращури говорили: "Ясна погода на Катерину - до холодної зими". 8 грудня - святого Климентія, Папи Римського. Вважалося, що "у цей день зима клин клином вибиває". На Климента боялись побачити в селі польових мишей - буде дуже холодна зима.

9 грудня - Юрія холодного. Сільські жителі говорили, що на Юрія Зимового "ведмідь у барлозі міцно засинає, а вовки тиснуться ближче до сільських задвірків". На Юрія ходили слухати воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється - зима буде теплою, почуються звуки - чекай сильних заметілей.

10 грудня - день Преподобного Романа. З цього дня на нерест йшли минь, сиг і ряпушка. 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих - Василя, Стефана, Григорія. Наші предки цього дня передбачали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день - літо буде спекотним, а якщо день теплий - літо буде холодним. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень - не затримається.

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