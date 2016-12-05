У результаті повені в Іспанії загинули дві людини

11:30, 5 грудня 2016
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У результаті повені, викликаної проливними дощами, в Іспанії загинули дві людини.

Reuters
Reuters

Місцева влада в неділю оголосила "червоний" (найвищий) рівень попередження, повідомляє Reuters.

У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб

Найбільше опадів випало вздовж південного узбережжя Іспанії. У місті Естепона через стихію загинула жінка, чоловік став жертвою повені в Ла-Лінеа, повідомляє Olive Press.

Влада зареєструвала понад 600 аварій, пов'язаних з негодою, у неділю з наслідками стихії боролися 300 рятувальників.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява (Індонезія) більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.

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