Повінь затопила майже 1500 будинків в Індонезії

Майже півтори тисячі будинків затоплені повінню в індонезійській провінції Джамбі на острові Суматра.

Reuters

У результаті повені загинула одна людина, передає "РИА Новости" з посиланням на інформаційний центр Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих.

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"Загинув 35-річний мешканець на ім'я Адам. Тіло жертви вже знайдено", - повідомив глава центру Сутопо Пурво Нугрохо.

За його словами, повінь викликана розливом річки Батангхарі внаслідок сезонних дощів.

Нагадаємо, раніше в провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.