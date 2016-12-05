У Харкові випала рекордна кількість снігу (фоторепортаж)

12:16, 5 грудня 2016
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Протягом 1-3 грудня в Харкові випало до 30 см опадів - це більше половини місячної норми.

Снігопад в Харкові / УНІАН
Снігопад в Харкові / УНІАН

Про це повідомила завідувачка сектору метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко, передає Status Quo.

В Україні сьогодні без опадів, на сході температура -7° (карта)

За словами Ляшенко, всі опади були у вигляді снігу.

"У Харкові товщина сніжного покриву склала 23 см, в області - 28 см. Можливо, сніг ще піде завтра, 6 грудня. Але сильних снігопадів поки не прогнозуємо", - підкреслила Ляшенко.

За інформацією гідрометцентру, температура повітря до вихідних (9-10 грудня) опуститься до нуля, тому можливі змішані опади.

"Потім температура знову піде на зниження", - повідомила Ляшенко.

Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі і сніг. У середу значно похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -18°.

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