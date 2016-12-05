На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг, на півдні температура до +4°

13:00, 5 грудня 2016
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Сьогодні на автошляхах України, без опадів, завтра пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Завтра на автошляхах України пройде сніг / severpost.ru
Завтра на автошляхах України пройде сніг / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура -4°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, місцями пройде сніг.

На трасі Київ - Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі -3° ... +1°. У вівторок на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +1°.

В Україні сьогодні без опадів, на сході температура -7° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -1°, без опадів. Завтра на даному маршруті пройде сніг, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до -1°. 6 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують снігопад, температура -2°... 0°.

За маршрутом Київ - Чернівці невелика хмарність, -2° ... +2°. За даним напрямом у вівторок пройде сніг, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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