На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг, на півдні температура до +4°
Сьогодні на автошляхах України, без опадів, завтра пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура -4°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, місцями пройде сніг.
На трасі Київ - Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі -3° ... +1°. У вівторок на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +1°.
В Україні сьогодні без опадів, на сході температура -7° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -1°, без опадів. Завтра на даному маршруті пройде сніг, температура до +3°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до -1°. 6 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують снігопад, температура -2°... 0°.
За маршрутом Київ - Чернівці невелика хмарність, -2° ... +2°. За даним напрямом у вівторок пройде сніг, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°