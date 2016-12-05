У Тибеті стався землетрус

14:38, 5 грудня 2016
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У понеділок, 6 грудня, у Тибетському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,1.

Flickr, Matt Katzenberger
У Тибеті стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,1 стався вранці в повіті Ньєнронг округу Нагчу. Осередок підземного поштовху залягав на глибині 5 км, передає Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

На півдні Перу стався землетрус магнітудою 6,3

Секретар парткому повіту Ньєнронг Чамдої розповів, що в ході попередньої перевірки жертв серед людей і худоби не зареєстровано, відомостей про руйнування будівель також не надходило.

"Підземний поштовх тривав лише кілька секунд", - сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3.

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