У Тибеті стався землетрус
У понеділок, 6 грудня, у Тибетському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,1.
Землетрус магнітудою 5,1 стався вранці в повіті Ньєнронг округу Нагчу. Осередок підземного поштовху залягав на глибині 5 км, передає Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.
На півдні Перу стався землетрус магнітудою 6,3
Секретар парткому повіту Ньєнронг Чамдої розповів, що в ході попередньої перевірки жертв серед людей і худоби не зареєстровано, відомостей про руйнування будівель також не надходило.
"Підземний поштовх тривав лише кілька секунд", - сказав він.
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3.
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