У результаті повеней у Таїланді загинули 11 людей

У результаті повеней у південних провінціях Таїланду за останні шість днів загинуло 11 осіб.

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Сильні дощі, які почалися минулого вівторка, викликали повені, що затопили понад 2000 населених пунктів, передає "РИА Новости" з посиланням на Третій національний телеканал Таїланду.

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Рівень води на затоплених ділянках коливається від 50 сантиметрів до 3 метрів. Найбільші площі затоплення зафіксовані в провінціях Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Сурат Тхані, Чумпхон, Крабі, Транг, Пхаттхалунг, Ялла, Наративат і Паттані.

Уряд країни вживає термінових заходів з евакуації громадян з найбільш небезпечних ділянок. На південь країни направили інженерні підрозділи сухопутних військ з обладнанням, за допомогою якого вода перекачується із затоплених районів у найближчі водойми.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, в Іспанії загинули дві людини.