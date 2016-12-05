У більшості регіонів України завтра пройде сніг, на заході вночі до -15° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

Reuters

У Києві завтра пройде сніг, вночі -11°, вдень 0°. Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.

У Львові 6 грудня снігопад, вночі -8°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -14°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -11°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу облачнсть. Температура вночі -6°, вдень +4°, вітер мінливий, до 6.3 м/с.

У Харкові у вівторок сильний снігопад, температура вночі -13°, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -11°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -6°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 10.1 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі -12°, вдень -1°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 7.3 м/с.

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