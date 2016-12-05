У більшості регіонів України завтра пройде сніг, на заході вночі до -15° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -11°, вдень 0°. Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.
У Львові 6 грудня снігопад, вночі -8°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі і сніг, у середу різко похолодає (карта)
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -14°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.
У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -11°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу облачнсть. Температура вночі -6°, вдень +4°, вітер мінливий, до 6.3 м/с.
У Харкові у вівторок сильний снігопад, температура вночі -13°, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.
У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -11°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -6°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 10.1 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі -12°, вдень -1°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 7.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°