У Києві завтра пройде сніг, вдень до -1°

19:00, 5 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 грудня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень до 0°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі і сніг, у середу різко похолодає (карта)

Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:43, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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