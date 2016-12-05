У Києві завтра пройде сніг, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 грудня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень до 0°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.

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Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:43, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

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