У більшості областей України сьогодні пройде сніг, на півдні до +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня у більшості регіонів України очікується сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень 0°. Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.

У Львові 6 грудня снігопад, температура повітря вдень 0°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок сніг. Температура 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, мінливий, до 6.3 м/с.

На півдні до +4° / УНІАН

У Харкові снігопад. Температура до -2°, вітер мінливий, помірний.

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У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +4°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 10.1 м/с.

У Краматорську в понеділок хмарно, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 7.3 м/с.

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