У більшості областей України сьогодні пройде сніг, на півдні до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня у більшості регіонів України очікується сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень 0°. Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.
У Львові 6 грудня снігопад, температура повітря вдень 0°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок сніг. Температура 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, мінливий, до 6.3 м/с.
У Харкові снігопад. Температура до -2°, вітер мінливий, помірний.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг, на півдні температура до +4°
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +4°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 10.1 м/с.
У Краматорську в понеділок хмарно, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі і сніг, у середу різко похолодає (карта)
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 7.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°