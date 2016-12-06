Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 грудня в столиці вдень до 0°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -4°. Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:43, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня у більшості регіонів України очікується сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

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