Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень до -1°

08:30, 6 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 грудня в столиці вдень до 0°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -4°. Вітер західний і північний, до 6.7 м/с.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг, на півдні температура до +4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:43, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня у більшості регіонів України очікується сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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