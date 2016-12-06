В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 6 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Українського гідрометеорологічного центру, 6 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня у більшості регіонів України очікується сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.