В Україні оголосили штормове попередження

09:30, 6 грудня 2016
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Сьогодні, 6 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройде сніг, на півдні температура до +4°

"За даними Українського гідрометеорологічного центру, 6 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня у більшості регіонів України очікується сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

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