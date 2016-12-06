У Братиславі (Словаччина) пройшов сильний шторм, на центральній площі сильного вітру не витримала головна ялинка країни.

Словаччину накрив сильний шторм / Flickr, Traveltipy

Дерево упало й порозбивалися усі новорічні прикраси, повідомляє ТСН.

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Тепер мерія міста терміново намагається знайти до свята іншу ялинку.

Також у місті Мартин від буревію постраждав цвинтар. Стихія повиривала з корінням дерева, а ті, падаючи, потрощили могили.

Наразі місцева влада підраховує збитки.

Нагадаємо, руйнівні шторми накрили американські штати Алабама і Міссісіпі, три людини загинули.