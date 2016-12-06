Словаччину накрив сильний шторм

10:32, 6 грудня 2016
565
0

У Братиславі (Словаччина) пройшов сильний шторм, на центральній площі сильного вітру не витримала головна ялинка країни.

Flickr, Traveltipy
Словаччину накрив сильний шторм / Flickr, Traveltipy

Дерево упало й порозбивалися усі новорічні прикраси, повідомляє ТСН.

Місцеві жителі порівняли потужний шторм в Сочі з цунамі 2004 року: знесено пляжні споруди і "елітки" (фото, відео)

Тепер мерія міста терміново намагається знайти до свята іншу ялинку.

Також у місті Мартин від буревію постраждав цвинтар. Стихія повиривала з корінням дерева, а ті, падаючи, потрощили могили.

Наразі місцева влада підраховує збитки.

Нагадаємо, руйнівні шторми накрили американські штати Алабама і Міссісіпі, три людини загинули.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин