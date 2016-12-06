Число жертв повені в Таїланді зросло до 14

У результаті повені в Таїланді протягом останнього тижня загинуло 14 осіб.

Повінь у Таїланді / Reuters

Стихія зачепила райони, де проживає майже 600 тисяч людей, передає ТАСС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Таїланду.

В 11 провінціях понад 100 муніципалітетів оголошені зонами надзвичайної ситуації, у тому числі популярні серед іноземних туристів острова Самуї і Пханган.

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Як розповідають очевидці, на острові Самуї затоплені вулиці, у деяких місцях пошкоджені лінії електропередачі, блоковано рух автотранспорту. Даних про підтоплення готелів, де знаходяться туристи, поки не надходило.

5 грудня через удар стихії було частково перервано залізничне сполучення на півдні Таїланду. Під водою опинилася ділянка дороги в провінції Накхонсітхаммарат, у результаті чого були скасовані десятки рейсів з Бангкока.

Метеорологічний департамент Таїланду випустив попередження для 10 південних провінцій королівства, включаючи популярні серед туристів Крабі та Пхукет. Синоптики попереджають про можливі повені через антициклон, який приніс у регіон рясні опади і штормову погоду. Очікується, що дощі в регіоні триватимуть ще кілька днів.

Нагадаємо, майже півтори тисячі будинків затоплені повінню в індонезійській провінції Джамбі на острові Суматра.