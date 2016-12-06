Крижаний дощ у Казахстані призвів до масових ДТП

Крижаний дощ і ожеледиця спричинили транспортний колапс в Усть-Каменогорську (Казахстан).

На вихідних Казахстан накрила негода / severpost.ru

В Усть-Каменогорську 4 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив дороги міста на каток. Через незвичайне для грудня природне явище у місті відбулося кілька десятків ДТП, передає Tengrinews.kz.

За даними правоохоронців, в поліцію за добу надійшло більше 80 повідомлень про ДТП, три людини постраждали.

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"За добу в поліцію надійшло більше 80 повідомлень про ДТП. З них з матеріальними збитками близько 26. У результаті ДТП постраждали троє осіб, які отримали різні тілесні ушкодження", - повідомили правоохоронці.

Загалом через негоду травми отримали 87 осіб.

Нагадаємо, протягом 1-3 грудня в Харкові випало до 30 см опадів - це більше половини місячної норми.