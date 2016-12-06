На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°
Сьогодні на популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура 0°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -2°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -2° ... +1°. У середу на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +2°.
У більшості областей України сьогодні пройде сніг, на півдні до +4° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до -4°.
У напрямку Харкова пройде сніг. Температура в дорозі до 0°. 7 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують невелику хмарність, температура -8°... -11°.
За маршрутом Київ - Чернівці очікується снігопад, -2° ... +2°. За даним напрямком у середу без опадів, температура до -2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°