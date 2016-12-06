На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°

Сьогодні на популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура 0°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -2°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -2° ... +1°. У середу на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +2°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до -4°.

У напрямку Харкова пройде сніг. Температура в дорозі до 0°. 7 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують невелику хмарність, температура -8°... -11°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікується снігопад, -2° ... +2°. За даним напрямком у середу без опадів, температура до -2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.