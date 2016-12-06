На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°

13:00, 6 грудня 2016
625
0

Сьогодні на популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН
На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура 0°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -2°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -2° ... +1°. У середу на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +2°.

У більшості областей України сьогодні пройде сніг, на півдні до +4° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до -4°.

У напрямку Харкова пройде сніг. Температура в дорозі до 0°. 7 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують невелику хмарність, температура -8°... -11°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікується снігопад, -2° ... +2°. За даним напрямком у середу без опадів, температура до -2°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин