У Монреалі на слизькій дорозі сталася масова ДТП за участю поліції (відео)

13:35, 6 грудня 2016
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У центрі Монреаля (Канада) сталася ДТП за участю не менше 10 автомобілів.

Масове ДТП в Монреалі / youtube.com, Willem Shepherd
Масова ДТП в Монреалі / youtube.com, Willem Shepherd

На слизькій дорозі в центрі міста зіткнулись автобуси та легкові автомобілі. Пізніше в один з автобусів врізалася поліцейська машина, а в неї - снігоприбиральна, яка, швидше за все, прямувала на розчистку дороги, повідомляє The Guardian.

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За словами очевидців, поліцейським вдалося вибратися з автомобіля до зіткнення зі снігоприбиральною машиною.

ЗМІ називають головною причиною аварії слизький спуск в центрі міста і те, що водії "забули купити зимові шини".

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

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