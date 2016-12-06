У Монреалі на слизькій дорозі сталася масова ДТП за участю поліції (відео)

У центрі Монреаля (Канада) сталася ДТП за участю не менше 10 автомобілів.

Масова ДТП в Монреалі / youtube.com, Willem Shepherd

На слизькій дорозі в центрі міста зіткнулись автобуси та легкові автомобілі. Пізніше в один з автобусів врізалася поліцейська машина, а в неї - снігоприбиральна, яка, швидше за все, прямувала на розчистку дороги, повідомляє The Guardian.

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За словами очевидців, поліцейським вдалося вибратися з автомобіля до зіткнення зі снігоприбиральною машиною.

ЗМІ називають головною причиною аварії слизький спуск в центрі міста і те, що водії "забули купити зимові шини".

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.