У Чикаго випала рекордна кількість снігу (фото)

У багатьох районах міста не встигли ретельно підготувати автодороги до негоди, повідомляє International Business Times.

Читайте також У Харкові випала рекордна кількість снігу (фоторепортаж)

Очікувалося, що в неділю випаде не більше 8 см опадів. Через негоду в Чикаго сталося 17 ДТП, два співробітники поліції отримали легкі травми, ще четверо людей госпіталізували, їхній стан не повідомляється.

Через снігопад у міжнародному аеропорту О'хара скасували близько 280 рейсів.

Зазначається, що останній раз більше 15 см снігу в перший снігопад сезону в Чикаго було зафіксовано взимку 1884-1885 років.

As snow is falling throughout much of northern Illinois, here's a flashback to some snow at Comiskey Park #ComiskeyMemories #Chicago pic.twitter.com/ujxRjDEj68