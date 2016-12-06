У Чикаго випала рекордна кількість снігу (фото)

14:32, 6 грудня 2016
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На вихідних у Чикаго (США) випало від 15 до 22 см снігу, що є рекордним показником для першого снігопаду сезону з 1884 року.

Снігопад у Чикаго / twitter.com @anawanna1958
Снігопад у Чикаго / twitter.com @anawanna1958

У багатьох районах міста не встигли ретельно підготувати автодороги до негоди, повідомляє International Business Times.

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Очікувалося, що в неділю випаде не більше 8 см опадів. Через негоду в Чикаго сталося 17 ДТП, два співробітники поліції отримали легкі травми, ще четверо людей госпіталізували, їхній стан не повідомляється.

Через снігопад у міжнародному аеропорту О'хара скасували близько 280 рейсів.

Зазначається, що останній раз більше 15 см снігу в перший снігопад сезону в Чикаго було зафіксовано взимку 1884-1885 років.

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