Рятувальники попереджають про появу льоду на річках України

16:01, 6 грудня 2016
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Протягом 7-8 грудня на ділянці Дністра Галич-Заліщики-початок Дністровського водосховища очікується встановлення льодоставу.

Рятувальники попереджають про формування льодоставу на річках / УНІАН
Рятувальники попереджають про формування льодоставу на річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 7-8 грудня на ділянці Дністра Галич-Заліщики-початок Дністровського водосховища очікується встановлення льодоставу, без загрози негативних наслiдкiв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 1-3 грудня в Харкові випало до 30 см опадів - це більше половини місячної норми.

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