В Україні завтра похолодає, на сході вночі до -17° (відеопрогноз)

18:30, 6 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. На сході вночі похолодає до -17°.

В Україні завтра похолодає / Reuters
В Україні завтра похолодає / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -11°, вдень -7°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Львові 7 грудня мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -3°. Вітер мінливий, легкий.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -7°, вдень -5°. Вітер північний і південно-західний, до 3,4 м/с.

У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі -14°, вдень -7°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу облачнсть. Температура вночі -9°, вдень -3°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.

У Харкові у середу сонячно, температура вночі -15°, вдень -10°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -15°, вдень -9°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

У Сімферополі пройде сніг. Температура вночі -14°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -14°, вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, до 8.1 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -18°, вдень -11°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -17°, вдень -10°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

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