В Україні завтра похолодає, на сході вночі до -17° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. На сході вночі похолодає до -17°.
У Києві завтра без опадів, вночі -11°, вдень -7°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Львові 7 грудня мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -3°. Вітер мінливий, легкий.
На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -7°, вдень -5°. Вітер північний і південно-західний, до 3,4 м/с.
У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі -14°, вдень -7°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу облачнсть. Температура вночі -9°, вдень -3°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.
У Харкові у середу сонячно, температура вночі -15°, вдень -10°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -15°, вдень -9°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
У Сімферополі пройде сніг. Температура вночі -14°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -14°, вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, до 8.1 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -18°, вдень -11°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -17°, вдень -10°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°