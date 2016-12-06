У Києві завтра без опадів, вдень до -7°
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня у столиці без опадів, температура повітря вдень до -7°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.
На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°
Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 07:44, а зайде у 15:54.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. На сході вночі похолодає до -17°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Сімферополь+26°... +18°
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Відчувається як: +33 °
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Вітер: 1.5 м/с
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