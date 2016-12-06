У Києві завтра без опадів, вдень до -7°

19:00, 6 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня у столиці без опадів, температура повітря вдень до -7°.

УНІАН
У Києві завтра до -7° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°

Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. На сході вночі похолодає до -17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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