У Києві завтра без опадів, вдень до -7°

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня у столиці без опадів, температура повітря вдень до -7°.

У Києві завтра до -7° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.

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Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. На сході вночі похолодає до -17°.

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