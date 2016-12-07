В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до -10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. Найвища температура буде на півдні - до -1°.
У столиці без опадів, вдень -7°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°
У Львові 7 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень -3°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -5°. Вітер північний і південно-західний, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура -7°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -3°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.
У Харкові сонячно. Температура до -10°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні пройде сніг. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -9°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, до 8.1 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, вдень -11°. Вітер мінливий, слабкий.
Рятувальники попереджають про появу льоду на річках України
У Сєвєродонецьку мінлива хмарність, температура вдень -10°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°