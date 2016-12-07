В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до -10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. Найвища температура буде на півдні - до -1°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -7°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

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У Львові 7 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень -3°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -5°. Вітер північний і південно-західний, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура -7°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -3°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.

На півдні до -1° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до -10°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні пройде сніг. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -9°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, до 8.1 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, вдень -11°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку мінлива хмарність, температура вдень -10°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

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