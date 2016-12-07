Сьогодні в Києві без опадів, вдень до -7°

08:30, 7 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в столиці вдень до -7°, без опадів.

УНІАН
У Києві вдень до -7° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -7°, ввечері - до -9°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів, на півдні температура до +5°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. Найвища температура буде на півдні - до -1°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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