Сьогодні в Києві без опадів, вдень до -7°

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в столиці вдень до -7°, без опадів.

У Києві вдень до -7° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -7°, ввечері - до -9°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 грудня, в Україні практично без опадів. Найвища температура буде на півдні - до -1°.

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