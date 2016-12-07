У результаті землетрусу в Індонезії загинули 54 людини
Щонайменше 54 людини загинули після потужного землетрусу в індонезійській провінції Ачех.
За інформацією Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,4 стався на півночі провінції Ачех.
Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3
У результаті обвалилися десятки будинків, сотні людей отримали травми. Загинули 54 людини, серед яких вісім дітей, повідомляє Sky News.
За словами експертів, землетрус навряд чи міг би викликати цунамі, але після нього протягом декількох годин відчувалося не менше п'яти повторних підземних поштовхів.
Нагадаємо, у понеділок, 6 грудня, у повіті Ньєнронг Тибетського автономного району стався землетрус магнітудою 5,1.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°
Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +33 °
Вологість: 69 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:47
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин