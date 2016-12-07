У результаті землетрусу в Індонезії загинули 54 людини

Щонайменше 54 людини загинули після потужного землетрусу в індонезійській провінції Ачех.

Наслідки землетрусу в Індонезії / Reuters

За інформацією Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,4 стався на півночі провінції Ачех.

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У результаті обвалилися десятки будинків, сотні людей отримали травми. Загинули 54 людини, серед яких вісім дітей, повідомляє Sky News.

За словами експертів, землетрус навряд чи міг би викликати цунамі, але після нього протягом декількох годин відчувалося не менше п'яти повторних підземних поштовхів.

Нагадаємо, у понеділок, 6 грудня, у повіті Ньєнронг Тибетського автономного району стався землетрус магнітудою 5,1.