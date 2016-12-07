Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 90 осіб (фоторепортаж)

10:28, 7 грудня 2016
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Багато будинків зруйновано, під завалами імовірно знаходяться десятки людей.

Землетрус в Індонезії / REUTERS
Землетрус у Індонезії / REUTERS

В індонезійській провінції Ачех у середу, 7 грудня, стався землетрус магнітудою 6,5, унаслідок якого загинули понад 90 людей, багато будинків зруйновано. Про це повідомляє DW.

Землетрус стався рано вранці, епіцентр підземних поштовхів знаходився на північ від невеликого міста Реулеует. Багато будинків зруйновано, під завалами імовірно знаходяться десятки людей.

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За даними місцевих служб, землетрус застав багатьох жителів мусульманського регіону за підготовкою до ранкового намазу. Сейсмологи стверджують, що підземні поштовхи відчувалися по всій провінції Ачех. Після перших ознак землетрусу жителі, побоюючись цунамі, в паніці вибігли з будинків. При цьому влада про небезпеку виникнення велетенських хвиль не повідомляла.

У 2004 році ця ж провінція серйозно постраждала в результаті землетрусу і цунамі. Тоді в Індонезії загинуло понад 170 тисяч чоловік, десятки тисяч загинули в Індії, Таїланді та Шрі-Ланці.

Як відомо, раніше повідомлялося про 54 загиблих.

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