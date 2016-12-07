Число жертв лісових пожеж у Теннессі збільшилося до 14

У результаті лісової пожежі в американському штаті Теннессі загинули 14 осіб.

Reuters

У місті Гатлінбург загинули 14 людей, ще 134 отримали поранення. За словами місцевих чиновників, серед загиблих є туристи, передає CNN.

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Пожежа знищила понад 1600 будівель, серед яких житлові будинки, котеджі, церкви.

Зараз місцева влада оцінює збитки, завдані інфраструктурі. Аварійні бригади намагаються як можна швидше відновити комунальні послуги та розчистити дороги.

Деякі місцеві жителі вже повернулися в місто.

Нагадаємо, в американському штаті Південна Кароліна горить майже 4 тисячі га лісу, збиток від пожежі оцінюється в 3,3 мільйона доларів.