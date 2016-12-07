Число жертв лісових пожеж у Теннессі збільшилося до 14

10:29, 7 грудня 2016
388
0

У результаті лісової пожежі в американському штаті Теннессі загинули 14 осіб.

Reuters
Reuters

У місті Гатлінбург загинули 14 людей, ще 134 отримали поранення. За словами місцевих чиновників, серед загиблих є туристи, передає CNN.

В Ізраїлі лютують лісові пожежі: в околицях Хайфи евакуйовано понад 60 тисяч людей

Пожежа знищила понад 1600 будівель, серед яких житлові будинки, котеджі, церкви.

Зараз місцева влада оцінює збитки, завдані інфраструктурі. Аварійні бригади намагаються як можна швидше відновити комунальні послуги та розчистити дороги.

Деякі місцеві жителі вже повернулися в місто.

Нагадаємо, в американському штаті Південна Кароліна горить майже 4 тисячі га лісу, збиток від пожежі оцінюється в 3,3 мільйона доларів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин