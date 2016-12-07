Одна з лікарень вже прийняла близько 500 поранених під час землетрусу в Індонезії
Лікарня імені Чік Дитіро району Підіджая в індонезійській провінції Ачех вже прийняла близько 500 поранених під час землетрусу, який стався вранці 7 грудня.
За даними Національного управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, епіцентр землетрусу знаходився в 18 км на північний схід від Підіджаї, передає "РИА Новости" з посиланням на портал Detik.com.
"Ми ведемо прийом пацієнтів, які продовжують надходити. На цей момент якихось надзвичайних проблем немає: сили медиків використовуються в максимальному ступені, пацієнтів розміщуємо в коридорах і наметах, які надала поліція", - повідомив директор лікарні Мохаммад Файсал.
Фахівці зареєстрували після головного поштовху 12 афтершоків магнітудою 4,8 за шкалою Ріхтера.
В Индонезии произошло землетрясение: не менее 97 человек погибли
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Індонезії загинули більше 90 людей.
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