Одна з лікарень вже прийняла близько 500 поранених під час землетрусу в Індонезії

11:30, 7 грудня 2016
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Лікарня імені Чік Дитіро району Підіджая в індонезійській провінції Ачех вже прийняла близько 500 поранених під час землетрусу, який стався вранці 7 грудня.

REUTERS
Землетрус в Індонезійї / REUTERS

За даними Національного управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, епіцентр землетрусу знаходився в 18 км на північний схід від Підіджаї, передає "РИА Новости" з посиланням на портал Detik.com.

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"Ми ведемо прийом пацієнтів, які продовжують надходити. На цей момент якихось надзвичайних проблем немає: сили медиків використовуються в максимальному ступені, пацієнтів розміщуємо в коридорах і наметах, які надала поліція", - повідомив директор лікарні Мохаммад Файсал.

Фахівці зареєстрували після головного поштовху 12 афтершоків магнітудою 4,8 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Індонезії загинули більше 90 людей.

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