У результаті повені у В'єтнамі загинули 13 осіб

12:08, 7 грудня 2016
533
0

Третій раз за останні 8 тижнів центральний В'єтнам накрила повінь, загинули 13 людей.

Повінь у В'єтнамі / Reuters
Повінь у В'єтнамі / Reuters

З 31 листопада в місті Куангнгай випало 440 мм опадів, повідомляє The Floodlist.

Число жертв повені в Таїланді зросло до 14

Шестеро людей загинули в провінції Бінь Дінь, четверо - в Кванг-Нгаї і троє - в Куангнам.

Стихія зруйнувала майже сотню будинків, затопила 12,5 тис. га посівів. У результаті повені загинули 19 тис. голів птиці та худоби.

Метеорологи припускають, що в регіоні може випасти ще більше опадів. У деяких районах висока ймовірність зсувів і розливу річок.

Нагадаємо, у результаті повені в Таїланді за останній тиждень загинуло 14 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин