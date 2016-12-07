У результаті повені у В'єтнамі загинули 13 осіб

Третій раз за останні 8 тижнів центральний В'єтнам накрила повінь, загинули 13 людей.

Повінь у В'єтнамі / Reuters

З 31 листопада в місті Куангнгай випало 440 мм опадів, повідомляє The Floodlist.

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Шестеро людей загинули в провінції Бінь Дінь, четверо - в Кванг-Нгаї і троє - в Куангнам.

Стихія зруйнувала майже сотню будинків, затопила 12,5 тис. га посівів. У результаті повені загинули 19 тис. голів птиці та худоби.

Метеорологи припускають, що в регіоні може випасти ще більше опадів. У деяких районах висока ймовірність зсувів і розливу річок.

Нагадаємо, у результаті повені в Таїланді за останній тиждень загинуло 14 осіб.